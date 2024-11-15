Вчера, 14 ноября, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз» (128:123) ответил на вопрос по поводу своего будущего.

«Я не знаю. Если честно, не собираюсь играть очень долго. Это может быть год. Или два. Но я не буду играть, пока колёса не отвалятся. Не собираюсь быть тем, кто проявляет неуважение к баскетболу», — сказал Джеймс во время общения с журналистами.

Однако затем инсайдер ESPN Шэмс Чарания в эфире программы First Take заявил следующее: «Мне кажется, что следующий сезон может оказаться для него последним в НБА. Возможно, Брайс Джеймс поможет ему продлить карьеру ещё на год или два.

Но я действительно считаю, что в следующем сезоне, во время Матча всех звёзд [в Лос-Анджелесе], может возникнуть хорошая атмосфера для этого».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос — когда Леброну Джеймсу следует завершить профессиональную карьеру?

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