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Когда Леброну Джеймсу следует завершить профессиональную карьеру?

Когда Леброну Джеймсу следует завершить профессиональную карьеру?
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Вчера, 14 ноября, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз» (128:123) ответил на вопрос по поводу своего будущего.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 123
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Дэвис - 21, Кнехт - 19, Хатимура - 19, Ривз - 18, Расселл - 8, Реддиш - 4, Колоко - 4, Винсент, Джеймс, Кристи, Льюис, Траоре
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 29, Пиппен Мл. - 15, Альдама - 15, Смарт - 15, Кеннард - 12, Иди - 12, Ларэвиа - 10, Уэллс - 9, Хафф - 6, Каслтон, Кавамура, Кончар

«Я не знаю. Если честно, не собираюсь играть очень долго. Это может быть год. Или два. Но я не буду играть, пока колёса не отвалятся. Не собираюсь быть тем, кто проявляет неуважение к баскетболу», — сказал Джеймс во время общения с журналистами.

Однако затем инсайдер ESPN Шэмс Чарания в эфире программы First Take заявил следующее: «Мне кажется, что следующий сезон может оказаться для него последним в НБА. Возможно, Брайс Джеймс поможет ему продлить карьеру ещё на год или два.

Но я действительно считаю, что в следующем сезоне, во время Матча всех звёзд [в Лос-Анджелесе], может возникнуть хорошая атмосфера для этого».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос — когда Леброну Джеймсу следует завершить профессиональную карьеру?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

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Комментарии
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