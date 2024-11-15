Видео: грубая ошибка Дончича в обороне, из-за которой «Юта» одержала победу над «Далласом»

Сегодня, 15 ноября, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 115:113 в пользу домашней команды.

В последние секунды игры «Юты» вырвала победу, набрав решающие два очка и зафиксировав финальный результат. Интересно, что защитник «Далласа» Лука Дончич показал себя с не лучшей стороны в защите, дав возможность бигмену «Джаз» Джону Коллинзу набрать лёгкие очки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В текущем регулярном сезоне Дончич принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 29,3 очка, восемь подборов и столько же результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 42,8, трёхочковых — 32. «Маверикс»» на данный момент занимают 12-е место на Западе (5-7).