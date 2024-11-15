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Видео: грубая ошибка Дончича в обороне, из-за которой «Юта» одержала победу над «Далласом»

Видео: грубая ошибка Дончича в обороне, из-за которой «Юта» одержала победу над «Далласом»
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Сегодня, 15 ноября, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 115:113 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2024, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
115 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Коллинс - 28, Кларксон - 20, Секстон - 16, Джордж - 14, Филиповски - 14, Маркканен - 13, Юбэнкс - 5, Уильямс - 3, Кольер - 2, Миллз, Михайлюк, Сенсабо, Джузэнг
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Маршалл - 19, Томпсон - 17, Гримс - 15, Гэффорд - 10, Харди - 7, Лайвли - 5, Клебер - 3, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Динвидди, Моррис

В последние секунды игры «Юты» вырвала победу, набрав решающие два очка и зафиксировав финальный результат. Интересно, что защитник «Далласа» Лука Дончич показал себя с не лучшей стороны в защите, дав возможность бигмену «Джаз» Джону Коллинзу набрать лёгкие очки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В текущем регулярном сезоне Дончич принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 29,3 очка, восемь подборов и столько же результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 42,8, трёхочковых — 32. «Маверикс»» на данный момент занимают 12-е место на Западе (5-7).

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