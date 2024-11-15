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Американский журналист выделил аспект игры, который порой вызывает трудности у Дёмина

Американский журналист выделил аспект игры, который порой вызывает трудности у Дёмина
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Североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Шелдон Вольман представил свой прогноз по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин занимает пятое место.

«На мой взгляд, под пятым номером должен находиться Егор Дёмин из BYU. Его игра в этом году произвела на меня сильное впечатление. Есть несколько аспектов, которые я хотел бы отметить. Прежде всего это его способность сочетать навыки в наборе очков и плеймейкинге, находя баланс между ними — задача сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Дёмин — игрок, который может отдавать точные передачи под любым углом благодаря своей креативности и зрелищности. Однако ему иногда бывает трудно определить, когда стоит брать инициативу на себя и забивать самому, а когда — отдавать пас. Мы видели подобную проблему у других игроков в прошлом, например у Рики Рубио, который часто предпочитал передачи.

На международных турнирах ФИБА Рубио демонстрировал, что способен набирать очки и находить позиции для броска, но в НБА ему не всегда удавалось реализовать этот потенциал. В играх за BYU Дёмин показал умение принимать правильные решения — когда атаковать самому и когда отдавать пас партнёрам», — сказал Вольман на YouTube-канале Utility Sports.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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