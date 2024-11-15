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Расписание всех матчей Евролиги 15 ноября

Расписание всех матчей Евролиги 15 ноября
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Сегодня, 15 ноября, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Всего болельщики смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.

Расписание Евролиги на 15 ноября:

21:00 мск – «Жальгирис» – «Фенербахче»;
22:30 мск – «Барселона» – «Париж»;
22:30 мск – «Виртус» – «Панатинаикос»;
22:30 мск – «Партизан» – «Олимпия».

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
15 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действовавшего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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