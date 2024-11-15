Названы эффектные показатели, которые в ноябре покоряются лишь Леброну и Йокичу

Единственными игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые в ноябре к настоящему моменту сумели в среднем за матч набирать 25+ очков и отдавать 10+ результативных передач, являются лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

Что касается общей статистики, то в этом сезоне НБА к настоящему моменту Леброн в среднем за матч набирает 24,3 очка, совершает 8,1 подбора и отдаёт 9,4 передачи. Статистические показатели Йокича в среднем за игру выглядят следующим образом: 29,7 очка, 13,7 подбора и 11,7 передачи.

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