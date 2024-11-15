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Эксперт: Эмбиид выглядит, как Шакил О’Нил времён «Финикса»

Эксперт: Эмбиид выглядит, как Шакил О’Нил времён «Финикса»
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Известный североамериканский журналист Билл Симмонс высказался о центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде.

«Вот что происходит с большими парнями. Сейчас Эмбиид выглядит, как Шакил О’Нил в 2008 году, когда играл за «Финикс». Он в лиге 11 лет. Не знаю, но если бы я был фанатом «Сиксерс», то сошёл бы с ума. Я бы просто думал: как всё это произошло? Почему он играл на Олимпиаде?

Почему нам не рассказали, что случилось с его ногами до начала сезона? Почему вокруг всего этого была тайна? Здоров ли он сейчас? Что с ним не так? Вы можете нам это рассказать?» — сказал Симмонс в эфире The Ringer.

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