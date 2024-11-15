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Владимир Гомельский высказался о возможном расширении НБА в Европу

Владимир Гомельский высказался о возможном расширении НБА в Европу
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу потенциального расширения Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на территорию Европы. Ранее в прессе не раз появлялись такие слухи.

«Слухи об экспансии НБА в Европу ходят давно. Однако ни разу за это время не было предложено модели, которая обеспечивала бы прибыль лиги.

НБА — коммерческая организация, для которой получение прибыли стоит на первом месте. При создании одной-двух команд в Европе и добавлении этих команд в Атлантический дивизион, расходы каждого клуба НБА на перелёты снижают прибыльность лиги процентов на 20.

А если создавать сразу шесть команд, как отдельный дивизион, то прибыльность может упасть процентов на 40. Нет у сторонников расширения лиги в Европу аргументов «за». Не думаю, что в ближайшие лет 10-15 такое расширение возможно», — написал Гомельский.

Ранее Гомельский высказался о российском баскетболисте Егоре Дёмине.

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