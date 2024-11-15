Пол Пирс — о Леброне: смешно наблюдать, как этот старик всё ещё доминирует

Чемпион НБА и десятикратный участник Матча всех звёзд лиги Пол Пирс поделился мнением о выступлении лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Смешно наблюдать, как этот старик всё ещё доминирует над молодыми парнями. Он мистер Мияги в мире НБА. Это просто свидетельство его преданности своему телу», — сказал Пирс в эфире Speak.

В этом сезоне НБА Леброн к настоящему моменту в среднем за матч набирает 24,3 очка, совершает 8,1 подбора и отдаёт 9,4 передачи. В настоящий момент лёгкому форварду 39 лет.

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