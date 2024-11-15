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Стивен Эй Смит: Леброн просто феноменален. Его величие не подвергается сомнению

Стивен Эй Смит: Леброн просто феноменален. Его величие не подвергается сомнению
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит оценил перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» на предстоящий плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Думаю, Леброн просто феноменален. Его величие не подвергается сомнению. Ему нужен Энтони Дэвис, но, если Дэвис продолжит играть на том уровне, что и раньше, а Леброн сохранит свою форму, у «Лейкерс» есть шанс выйти в финал конференции. Я уверен, что у них есть такой потенциал, в этом у меня нет никаких сомнений.

Однако это будет необходимо, потому что я не уверен, насколько мы можем полагаться на остальных игроков команды», — заявил Смит в эфире программы First Take.

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