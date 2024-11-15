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Американский эксперт: Егор Дёмин делает всех вокруг себя ещё лучше

Американский эксперт: Егор Дёмин делает всех вокруг себя ещё лучше
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Обозреватель Спенсер Линтон, освещающий матчи университета Бригама Янга (BYU), высказался об игре Егора Дёмина.

«Он не играет как новичок. Обычно, когда приходят новички, их нужно учить играть жёстко, последовательно, принимать правильные решения. Объяснять, что такое хороший бросок, а что такое — плохой. Егор отлично разбирается во всех этих вещах.

Смотришь на него с мячом в руках и понимаешь, что всё в порядке. Он делает всех вокруг себя ещё лучше. Он поднимается выше в драфт-прогнозах аналитиков. Не удивлюсь, если он будет ещё выше и поднимается на одну из самых высоких позиций», — сказал Линтон в эфире BYU TV.

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