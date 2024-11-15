Представлена свежая информация по делу о разводе баскетболиста Тиммы и певицы Седоковой

Судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы «назначил беседу» по делу о разводе между баскетболистом Янисом Тиммой и певицей Анной Седоковой на 22 ноября в 10:00 мск. Это следует из соответствующей картотеки на официальном сайте суда.

Напомним, Седокова и Тимма состоят в браке с 2020 года. У них нет общих детей. Артистка воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин. В Российской Федерации латвийский игрок выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

Ранее Тимму жёстко раскритиковали в Латвии за решение выступать в России. Игрок присоединился к команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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