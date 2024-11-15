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Редик отчитал Леброна и Кнехта, несмотря на удачные действия Джеймса

Редик отчитал Леброна и Кнехта, несмотря на удачные действия Джеймса
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик обратил внимание лидера команды Леброна Джеймса и новичка Далтона Кнехта на необходимость следованию определённым указаниям. Этот момент попал в кадр трансляции во время матча регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз». Несмотря на реализацию трёхочкового броска Леброном в самой концовке первой четверти Редик подозвал его и Кнехта к себе во время паузы и начал им что-то выговаривать.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Лос-Анджелес» победил со счётом 128:123.

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