Как вы относитесь к высокой результативности в современной НБА?

В последнее время игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) всё чаще демонстрируют высокую результативность. На старте нынешнего сезона 50 очков набрал тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро, а недавно 59 очков себе в актив записал тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, а 50 очков сумел набрать 20-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, который проводит в лиге второй сезон.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос – как вы относитесь к высокой результативности в современной НБА?

10-летний мальчик набрал 50 очков в матче: