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Лу Уильямс — об игре Леброна в этом сезоне: даже не знаю, что тут ещё сказать

Лу Уильямс — об игре Леброна в этом сезоне: даже не знаю, что тут ещё сказать
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Лу Уильямс поделился мнением о выступлении лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймс в нынешнем сезоне НБА. 30 декабря Леброну исполнится 40 лет.

«Почему он всё ещё так хорош? Я буквально наслаждаюсь игрой «Лейкерс». Нет, его выступления нужно обязательно смотреть по телевизору, это просто невероятно. У меня закончились комплименты.

Он так долго занимался этим и делает это на таком высоком уровне, что я даже не знаю, что тут ещё сказать. Как отмечал Джей Джей Редик, Леброн овладел игрой в совершенстве», — сказал Уильямс на канале Run It Back on FanDuel TV в YouTube.

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