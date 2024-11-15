Шакил О’Нил ответил, на кого поставит $ 1 млн — Майка Тайсона или Джейка Пола

Прославленный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил рассказал, что планирует сделать ставку на предстоящий боксёрский поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом. Противостояние состоится в ночь с 15 на 16 ноября мск в Арлингтоне (США).

«Я сделаю ставку на предстоящий бой Тайсона и Пола. Выбираю Майка. Сколько я поставлю? Много. Один миллион», — сказал О’Нил на канале Dan Patrick Show в YouTube.

На счету Тайсона 50 побед, из которых 44 были одержаны нокаутом, и всего шесть поражений. Пол за время карьеры в боксе принял участие в 11 поединках, одержав в них 10 побед и потерпев одно поражение.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию бою Тайсона и Пола.

58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом: