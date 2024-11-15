Лу Уильямс высказался о 20-летнем Вембаньяме, набравшем 50 очков в матче НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Лу Уильямс поделился мнением о выступлении 20-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в нынешнем сезоне. Недавно молодой игрок впервые в карьере набрал 50 очков в одном матче.

«Потрясающая игра. Но если речь идёт о величайшем игроке всех времён, то я думаю о титулах, о влиянии на организацию, о влиянии на город, которое баскетболист может оказать. Он всё ещё прогрессирует. Мы ещё даже не видели его в плей-офф. Он даже не прикоснулся к тому, чтобы посмотреть, на что он способен. Упоминать его в контексте величайших игроков всех времён было бы преждевременно. Но он проделал огромную работу», — сказал Уильямс на канале Run It Back on FanDuel TV в YouTube.

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