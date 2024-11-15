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Известный тренер высказался о Леброне после его трёх подряд трипл-даблов

Известный тренер высказался о Леброне после его трёх подряд трипл-даблов
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Известный тренер Рик Питино прокомментировал впечатляющее выступление лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее игрок сделал три подряд трипл-дабла.

«Невероятно смотреть, как человек, которому вот-вот исполнится 40, играет в такой баскетбол. Поздравляю одного из лучших игроков. Леброн, это было потрясающе», — написал Питино на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 8,1 подбора и отдавал 9,4 передачи.

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