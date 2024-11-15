Вембаньяма пробил отметку в 300 блок-шотов за карьеру и занял третье место в истории НБА

20-летний французский звёздный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс», Виктор Вембаньяма достиг отметки в 300 блок-шотов и занял третье место в истории североамериканской лиги по количеству матчей, за которые он смог достичь этого значения.

Вембаньяме потребовалось 83 встречи, чтобы оформить 300 блок-шотов. За 76 игр в НБА этого результата смог добиться легендарный двукратный чемпион в составе «Сан-Антонио» Дэвид Робинсон. Лидером по наименьшему количеству матчей, за которое баскетболист смог сделать 300 блок-шотов, является Мануте Бол. Ему удалось добраться до этого показателя за 58 игр…

В последней игре с «Уизардс» Вембаньяма набрал 50 очков, шесть подборов и три блок-шота.