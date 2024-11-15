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Вембаньяма пробил отметку в 300 блок-шотов за карьеру и занял третье место в истории НБА

Вембаньяма пробил отметку в 300 блок-шотов за карьеру и занял третье место в истории НБА
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20-летний французский звёздный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс», Виктор Вембаньяма достиг отметки в 300 блок-шотов и занял третье место в истории североамериканской лиги по количеству матчей, за которые он смог достичь этого значения.

Вембаньяме потребовалось 83 встречи, чтобы оформить 300 блок-шотов. За 76 игр в НБА этого результата смог добиться легендарный двукратный чемпион в составе «Сан-Антонио» Дэвид Робинсон. Лидером по наименьшему количеству матчей, за которое баскетболист смог сделать 300 блок-шотов, является Мануте Бол. Ему удалось добраться до этого показателя за 58 игр…

В последней игре с «Уизардс» Вембаньяма набрал 50 очков, шесть подборов и три блок-шота.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
139 : 130
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 50, Васселл - 17, Шампани - 12, Касл - 10, Уэсли - 10, Барнс - 10, Пол - 9, Джонсон - 8, Брэнэм - 8, Коллинс - 5, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Вашингтон Уизардс: Пул - 42, Кисперт - 19, Валанчюнас - 16, Каррингтон - 13, Джордж - 12, Сарр - 12, Кузма - 10, Кулибали - 6, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Шампани, Гилл, Холмс, Багли III
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