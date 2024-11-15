Джордж Карл: раньше игроки выступали не ради денег

Известный тренер, член Зала славы НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) Джордж Карл сравнил современных баскетболистов НБА с игроками прошлых лет, отметив, что в прежние времена спортсмены не гнались за деньгами.

«Раньше лучшие игроки не играли ради мешка с деньгами или чемпионского перстня. Возможно, что они и сейчас этого не делают. Лучше всего играть с любовью к этому делу, соперничеству и ради возможности «стать частью чего-то большего, чем они сами». Награды иногда приходят позже. Не упускайте из виду правильный приз», — написал Карл на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).