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На Леброна Джеймса и его компанию был подан иск

На Леброна Джеймса и его компанию был подан иск
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На 39-летнего звёздного американского игрока Леброна Джеймса, представляющего клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», и его компанию для создания развлечений SpringHill Company был подан иск от кинопродюсера Роба Грабова.

Грабов, снявший фильм 2022 года «Год собаки», утверждает, что у него был подготовлен сценарий для проекта под названием «Дар игры». В своем 25-страничном иске он отметил, что Джеймс и его сотрудники из компании SpringHill украли эту идею и превратили её в спортивную драму Rez Ball, вышедшую на Netflix в сентябре этого года. В результате Грабов подал иск в суд на Netflix, Леброна и SpringHill Company за нарушение авторских прав.

«В сюжете, теме, диалоге, настроении, обстановке, темпе, характерах и последовательности событий двух произведений имеется множество существенно и поразительно схожих конкретных и выразительных элементов», — приводит слова Грабова издание The Spun.

SpringHill — компания по разработке и производству развлечений, основанная в 2020 году Леброном Джеймсом и Мавериком Картером. В его совет директоров входит легендарная теннисистка Серена Уильямс.
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