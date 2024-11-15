Мэджик Джонсон призвал поклонников «Вашингтон Спирит» голосовать за Тринити Родман

Легенда НБА Мэджик Джонсон выразил слова поддержки и попросил фанатов проголосовать за 22-летнюю американскую профессиональную футболистку, нападающую клуба «Вашингтон Спирит» Национальной женской футбольной лиги и сборной США Тринити Родман, являющуюся дочерью легендарного баскетболиста и пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана, в номинации «лучшего игрока» высшего дивизиона в системе женских футбольных лиг США…

«Поклонники «Спирит», наша суперзвезда Тринити Родман играла невероятно весь сезон! Давайте внесём свой вклад и выразим свою поддержку, проголосовав за неё, чтобы она стала следующим MVP NWSL — она этого заслуживает!», — приводит слова Джонсона Sportskeeda.

Стоит отметить, что Джонсон является совладельцем футбольного клуба «Вашингтон Спирит».