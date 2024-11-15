Бывший игрок «Бакс» Патрик Беверли высказался о поведении Янниса Адетокунбо

36-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за израильский клуб «Хапоэль», Патрик Беверли прокомментировал поведение греческой звезды команды НБА «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Помню, было время, когда люди говорили: «О, он слишком серьёзен». Сейчас время, когда о нём говорят: «О, Яннис слишком развязно себя ведёт!» Но это не влияет на его показатели в игре, я вам так скажу. Он доминирует, не смотря на кольцо. Когда он в раздевалке наехал на кого-то: «Если ты не хочешь быть здесь, то необязательно находиться тут!» Всё это дерьмо не влияет на его уровень баскетбола.

Да, сейчас они проходят через этот небольшой трудный период. Но вспомните его момент с Брауном в игре с «Селтикс». Я гарантирую вам, что, когда они снова сыграют, Яннис будет как заноза в их заднице», — приводит слова Беверли издание Sportskeeda.

На данный момент «Бакс» занимают 12-е место в Восточной конференции в сезоне-2024/2025, одержав три победы.