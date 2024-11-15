ФИБА представила талисмана чемпионата Европы — 2025

Международная федерация баскетбола (ФИБА) представила талисмана предстоящего чемпионата Европы, который пройдёт в 2025 году. Имя талисмана — Марки Марк.

Фото: fiba.basketball

Следуя традиции с 2015 года, матчи Евробаскета-2025 примут несколько европейских государств. В 2025-м странами-хозяйками станут Латвия, Кипр, Финляндия и Польша.

Чемпионами последнего чемпионата Европы стала сборная Испании. Франция заняла второе место, а бронзовые медали завоевали представители национальной команды Германии. Поляки уступили немцам в матче за третье место, став четвёртой сборной.

Евробаскет-2025 станет 42-м в истории европейского баскетбола турниром.