Леброн Джеймс и Nike официально анонсировали новую версию кроссовок LeBron 22

Звёздный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс совместно с известной фирмой Nike официально анонсировали новую версию кроссовок LeBron 22 (Currency и Token), которая выйдет в преддверии «Дня Монополии», который пройдёт 19 ноября. Об этом сообщает sneakernews.

Currency — кроссовки с различными игровыми тендерами, наклеенными поверх вдохновлённой ар-деко основы, вырванной из художественного стиля игры.

Token — носок и все остальные физические детали этой версии кроссовок остаются неизменными, но обувь теперь принимает сине-золотую компоновку, которая позволяет указанному цветочному принту говорить самому за себя по всему верху (цвета баскетбольного клуба «Лейкерс»).