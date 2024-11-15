«Яннис и Леброн — огромные засранцы». Грин — о поведении Адетокунбо

Звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин высказался по поводу поведения греческого баскетболиста клуба «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, сравнив его с Леброном Джеймсом.

«Что ж, Яннис просто огромный засранец с характером подростка. Вспомните поведение Янниса, когда Лиллард раздавал кроссовки. Он кричал: «Кроссовки! Бесплатные кроссовки!!!» Хотя у Адетокунбо контракт с Nike и у него и так есть обувь. И когда Джейлен Браун назвал его ребёнком, то понятно, что был зол на Янниса.

Но, как по мне, это даже не оскорбление. Яннис – огромный засранец-ребёнок, такой же, как и Леброн. И это только их преимущество. Они могут стать серьёзными и угрожающе кричать после эффективного действия. Но когда в них есть это ребячество, они становятся ещё более привлекательными», — приводит слова Грина Clutch Points.

Ранее бывший партнёр Янниса Патрик Беверли высказался по поводу его поведения.