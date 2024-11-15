Стало известно, какие европейские команды сыграют в Суперфинале ЕКЛ 3х3 в Калуге

Генеральный менеджер ЕКЛ 3х3 Александр Фомин поделился деталями подготовки решающего турнира — Суперфинала ЕКЛ 3х3, который пройдёт в Калуге.

«Помимо команд из России, Республики Беларусь и Казахстана, мы рады приветствовать в Суперфинале шестого сезона команды из Сербии, Турции, Туркменистана, а также одну команду из Западной Европы. Название этой команды пока остается в секрете, но могу сказать, что она регулярно участвует в мировом туре ФИБА 3×3.

Наша цель – повысить спортивный уровень Суперфинала и предоставить всем участникам, включая российских игроков, ценнейший международный опыт. Это особенно актуально для российского и белорусского баскетбола 3×3 на данный момент», — приводит слова Фомина пресс-служба Единой континентальной лиги 3х3.