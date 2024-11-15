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Игрок «Уорриорз» Подзиемски рассказал о не случившемся обмене в межсезонье на Пола Джорджа

Игрок «Уорриорз» Подзиемски рассказал о не случившемся обмене в межсезонье на Пола Джорджа
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21-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Брэндин Подзиемски рассказал о слухах в межсезонье, когда он мог стать частью сделки в обмене на звёздных Пола Джорджа или Лаури Маркканена.

«Это определённо прекрасное чувство, потому что это уверенность, которая нужна тебе как игроку, которая не всегда очевидна в этой лиге. Это показывает, что то, что я сделал в течение прошлого сезона, сыграв 82 игры в качестве новичка, ценится не только «Уорриорз», но и всей лигой.

Вы боретесь за то, чего хотите, но вы также видите, что то, что вы вкладываете в игру, ценится. Было круто видеть, как моё имя участвует в переговорах об игроках Матча звёзд. Я люблю «Уорриорз», но, увидев эти слухи об обмене летом, я получил от остальных команд уверенность в том, что я настолько хорош, насколько могу.

Тот факт, что моё имя связано с этими торговыми слухами, доказывает, что на данный момент я добился высокого уровня. Конечно, было здорово это видеть, но ещё лучше было видеть, как моя организация говорит, что ценит меня и что именно внутри «Голден Стэйт» есть моё будущее», — приводит слова Подзиемски издание Clutch Points.

Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» выбрал Подзиемски под общим 19-м номером на драфте НБА 2023 года.

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