Дивинченцо — об игре за «Никс»: Харт отыграл пять матчей без замен, а я вышел на 30 секунд

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Донте Дивинченцо высказался по поводу своего игрового времени в бывшей команде «Нью-Йорк Никс» и о роли запасного при главном тренере Томе Тибодо.

«Всегда очень весело, когда ты находишься на площадке, тебе просто хочется играть и забрасывать мячи… Были ситуации, когда Джош [Харт] отыгрывал пять матчей, ни разу не сев на скамейку, а меня однажды выпустили на 30 секунд и посадили обратно. Но мы, чёрт возьми, выигрывали. Поэтому ты доверяешь любому решению Тома [Тибодо]», — приводит слова Дивинченцо издание Clutch Points.

В конце сентября Дивинченцо стал частью сделки по обмену Карла-Энтони Таунса в «Никс». В ходе сделки Таунс отправился в «Нью-Йорк», а «Тимбервулвз» получили тяжёлого форварда Джулиуса Рэндла, атакующего защитника Донте Дивинченцо и драфт-пик первого раунда.