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«Фенербахче» на выезде победил «Жальгирис» в Евролиге

«Фенербахче» на выезде победил «Жальгирис» в Евролиге
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15 ноября в Каунасе (Литва) завершился очередной матч Евролиги по баскетболу, в котором встретились местный БК «Жальгирис» и турецкий «Фенербахче». Турецкие баскетболисты победили местный «Жальгирис» со счётом 72:65 (17:21, 26:5, 9:21, 20:18).

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
15 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
65 : 72
Фенербахче
Стамбул, Турция
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Фенербахче: Мелли, Шанлы, Мэйс, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч

Лучшим игроком в составе «Жальгириса» стал атакующий защитник Ронни Уокер, набравший по ходу встречи 19 очков (пять из восьми трёхочковых попаданий), а также сделавший три подбора, три передачи и три перехвата.

В составе «Фенербахче» больше всех отличился атакующий защитник Марко Гудурич, который набрал 17 очков, сделал три передачи, а также совершил четыре подбора.

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