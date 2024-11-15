«Фенербахче» на выезде победил «Жальгирис» в Евролиге

15 ноября в Каунасе (Литва) завершился очередной матч Евролиги по баскетболу, в котором встретились местный БК «Жальгирис» и турецкий «Фенербахче». Турецкие баскетболисты победили местный «Жальгирис» со счётом 72:65 (17:21, 26:5, 9:21, 20:18).

Лучшим игроком в составе «Жальгириса» стал атакующий защитник Ронни Уокер, набравший по ходу встречи 19 очков (пять из восьми трёхочковых попаданий), а также сделавший три подбора, три передачи и три перехвата.

В составе «Фенербахче» больше всех отличился атакующий защитник Марко Гудурич, который набрал 17 очков, сделал три передачи, а также совершил четыре подбора.