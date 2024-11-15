Одна из лучших новичков WNBA показала кадры подготовки к дебюту в американской лиге 3х3

22-летняя американская баскетболистка, выступающая за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай» на позиции тяжёлого форварда, Энджел Риз опубликовала кадры своей подготовки к дебюту в американской женской лиге Unrivaled, в которой матчи проходят по правилам 3х3.

Лига Unrivaled была основана в 2023 году Нафисой Коллье и Брианной Стюарт, отчасти для того, чтобы позволить игрокам WNBA играть внутри страны и обойти сложности, связанные с правилом определения приоритетов WNBA для игроков, которые решили играть за границей в межсезонье WNBA. Первый сезон Unrivaled должен начаться 17 января 2025 года в Майами, Флорида, при этом в сезоне 2026 года игры планируется провести по всей территории Соединённых Штатов.