Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Одна из лучших новичков WNBA показала кадры подготовки к дебюту в американской лиге 3х3

Одна из лучших новичков WNBA показала кадры подготовки к дебюту в американской лиге 3х3
Аудио-версия:
Комментарии

22-летняя американская баскетболистка, выступающая за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай» на позиции тяжёлого форварда, Энджел Риз опубликовала кадры своей подготовки к дебюту в американской женской лиге Unrivaled, в которой матчи проходят по правилам 3х3.

Лига Unrivaled была основана в 2023 году Нафисой Коллье и Брианной Стюарт, отчасти для того, чтобы позволить игрокам WNBA играть внутри страны и обойти сложности, связанные с правилом определения приоритетов WNBA для игроков, которые решили играть за границей в межсезонье WNBA. Первый сезон Unrivaled должен начаться 17 января 2025 года в Майами, Флорида, при этом в сезоне 2026 года игры планируется провести по всей территории Соединённых Штатов.

Материалы по теме
Личные достижения против успеха команды — что важнее?
Личные достижения против успеха команды — что важнее?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android