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Звёзды НБА назвали лучшее празднование в лиге

Звёзды НБА назвали лучшее празднование в лиге
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Звёзды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) признали празднование Night Night, принадлежащее четырёхкратному чемпиону Стефену Карри из «Голден Стэйт Уорриорз», лучшим.

Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс»): Стефен Карри и его Night Night.

Пэйтон Притчард («Бостон Селтикс»): думаю, что Night Night, наверное, одно из лучших, которое мне нравится.

Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»): Стеф и его движение.

Норман Пауэлл («Лос-Анджелес Клипперс»): Карри *показывает празднование Night Night*.

Ранее партнёр по команде Стефена Брэндин Подзиемски высказался по поводу несовершившегося обмена в межсезонье.

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