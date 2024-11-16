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«Париж» победил в выездном матче с «Барселоной» в Евролиге

«Париж» победил в выездном матче с «Барселоной» в Евролиге
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15 ноября в Испании завершился очередной матч 10-го тура Евролиги по баскетболу, в котором встретились каталонская «Барселона» и французский БК «Париж». Гости одержали победу со счётом 103:87 (31:18; 14:30; 28:22; 30:17).

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
87 : 103
Париж
Париж, Франция
Барселона: Пантер, Сарр, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара

Самым результативным игроком в составе «Барселоны» стал разыгрывающий Джабари Паркер. Он набрал 19 очков, сделал пять подборов и три результативные передачи. У «Парижа» лучшую результативность продемонстрировал защитник Ти Джей Шортс, на счету которого 24 очка, один подбор и три передачи.

В следующем туре соревнований «Барселона» сыграет на выезде с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 22 ноября. «Париж» 21 ноября также на выезде проведёт матч с турецким «Анадолу Эфес».

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