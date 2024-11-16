«Париж» победил в выездном матче с «Барселоной» в Евролиге

15 ноября в Испании завершился очередной матч 10-го тура Евролиги по баскетболу, в котором встретились каталонская «Барселона» и французский БК «Париж». Гости одержали победу со счётом 103:87 (31:18; 14:30; 28:22; 30:17).

Самым результативным игроком в составе «Барселоны» стал разыгрывающий Джабари Паркер. Он набрал 19 очков, сделал пять подборов и три результативные передачи. У «Парижа» лучшую результативность продемонстрировал защитник Ти Джей Шортс, на счету которого 24 очка, один подбор и три передачи.

В следующем туре соревнований «Барселона» сыграет на выезде с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 22 ноября. «Париж» 21 ноября также на выезде проведёт матч с турецким «Анадолу Эфес».