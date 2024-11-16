«Панатинаикос» обыграл «Виртус» в Евролиге

16 ноября в итальянском городе Болонья завершился очередной матч Евролиги по баскетболу, в котором встретились местный «Виртус» и чемпионы прошлого сезона из Греции — «Панатинаикос». Итальянские баскетболисты проиграли греческому клубу со счётом 77:82 (18:19, 26:27, 15:14, 19:22).

Лучшим игроком в составе «Виртуса» стал Уилл Клайберн, набравший по ходу матча 18 очков, шесть подборов, четыре передачи и два перехвата. Торнике Шенгелия записал на свой счёт 17 очков, шесть подборов и одну передачу.

В составе «Панатинаикоса» отличился американец Кендрик Нанн, набравший 20 очков, один подбор, три передачи и три перехвата.