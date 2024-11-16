Евролига: результаты матчей 10-го тура 15 ноября

15 ноября в регулярном чемпионате Евролиги состоялся очередной игровой день. В общей сложности было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом каждой из этих встреч.

Результаты матчей Евролиги 15 ноября

Литовский «Жальгирис» проиграл турецкому «Фенербахче» со счётом 65:72.

Испанская «Барселона» уступила французскому «Парижу» со счётом 87:101.

Итальянский «Виртус» проиграл греческому «Панатинаикосу» со счётом 77:82.

Сербский «Партизан» уступил итальянской «Олимпии» со счётом 81:86.

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел действовавшего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80).