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Евролига: результаты матчей 10-го тура 15 ноября

Евролига: результаты матчей 10-го тура 15 ноября
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15 ноября в регулярном чемпионате Евролиги состоялся очередной игровой день. В общей сложности было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом каждой из этих встреч.

Результаты матчей Евролиги 15 ноября

Литовский «Жальгирис» проиграл турецкому «Фенербахче» со счётом 65:72.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
15 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
65 : 72
Фенербахче
Стамбул, Турция
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Фенербахче: Мелли, Шанлы, Мэйс, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч

Испанская «Барселона» уступила французскому «Парижу» со счётом 87:101.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
87 : 103
Париж
Париж, Франция
Барселона: Пантер, Сарр, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара

Итальянский «Виртус» проиграл греческому «Панатинаикосу» со счётом 77:82.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
77 : 82
Панатинаикос
Афины, Греция
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
Панатинаикос: Калаицакис, Мораитис, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Сербский «Партизан» уступил итальянской «Олимпии» со счётом 81:86.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
81 : 88
Олимпия
Милан, Италия
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Bosnjakovic, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Миротич, Маккормак

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел действовавшего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80).

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