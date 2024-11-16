«Партизан» проиграл в шестой раз подряд в Евролиге

В сербской столице Белград на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» завершился очередной матч баскетбольной Евролиги, в котором встретились местный «Партизан» и миланская «Олимпия». Сербский клуб проиграл шестую встречу подряд в сезоне-2024/2025, уступив итальянской команде со счётом 81:88 (22:19; 20:19; 23:26; 16:24).

В составе «Партизана» отличился Стерлинг Браун, набравший по ходу встречи 17 очков, девять подборов, три передачи и два перехвата.

У «Олимпии» лучшим игроком стал бывший баскетболист НБА, игравший за «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс», Никола Миротич, на счету которого 19 очков, девять подборов, три передачи и три перехвата.