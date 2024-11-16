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«Буду считать себя лучшим, Карри не в счёт». Харден — о рейтинге реализованных трёхочковых

«Буду считать себя лучшим, Карри не в счёт». Харден — о рейтинге реализованных трёхочковых
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Авторитетный инсайдер канала ESPN Шэмс Чарания в беседе со звёздным игроком «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсом Харденом обсудил нахождение Джеймса на лидирующих позициях в рейтинге реализованных трёхочковых бросков.

Чарания: Тебе осталось реализовать четыре трёхочковых броска, чтобы занять второе место в истории!

Харден: (в шутку) Не-не, я буду первым и буду считать себя лучшим. [Стефен] Карри не в счёт!

Второе место в рейтинге реализованных трёхочковых занимает легендарный Рэй Аллен, на счету которого 2973 дальних попадания. У Хардена — 2970. Лидирует в списке Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз». У Стефа 3779 трёхочковых.

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