«Буду считать себя лучшим, Карри не в счёт». Харден — о рейтинге реализованных трёхочковых

Авторитетный инсайдер канала ESPN Шэмс Чарания в беседе со звёздным игроком «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсом Харденом обсудил нахождение Джеймса на лидирующих позициях в рейтинге реализованных трёхочковых бросков.

Чарания: Тебе осталось реализовать четыре трёхочковых броска, чтобы занять второе место в истории!

Харден: (в шутку) Не-не, я буду первым и буду считать себя лучшим. [Стефен] Карри не в счёт!

Второе место в рейтинге реализованных трёхочковых занимает легендарный Рэй Аллен, на счету которого 2973 дальних попадания. У Хардена — 2970. Лидирует в списке Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз». У Стефа 3779 трёхочковых.