Тренер «Кливленда» — первый в истории НБА с 14 победами подряд на старте в новой команде

Сегодня, 16 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 144:126 в пользу домашней команды.

Примечательно, что главный тренер «Кливленда» Кенни Аткинсон стал первым тренером в истории НБА, кому удалось на старте выиграть 14 матчей подряд в новой команде. Отметим, что ранее Аткинсон работал ассистентом в «Голден Стэйт Уорриорз».

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