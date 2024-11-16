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Тренер «Кливленда» — первый в истории НБА с 14 победами подряд на старте в новой команде

Тренер «Кливленда» — первый в истории НБА с 14 победами подряд на старте в новой команде
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Сегодня, 16 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 144:126 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
144 : 126
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 37, Гарлэнд - 29, Аллен - 24, ЛеВерт - 22, Ньянг - 14, Джером - 7, Уэйд - 5, Окоро - 4, Томпсон - 2, Портер, Тор, Тайсон, Траверс
Чикаго Буллз: Уайт - 29, Вучевич - 25, Уильямс - 17, Досунму - 15, Бузелис - 9, Лавин - 8, Смит - 6, Терри - 6, Гидди - 5, Филлипс - 4, Дуарте - 2, Картер, Крэйг, Хортон-Такер, Лидделл

Примечательно, что главный тренер «Кливленда» Кенни Аткинсон стал первым тренером в истории НБА, кому удалось на старте выиграть 14 матчей подряд в новой команде. Отметим, что ранее Аткинсон работал ассистентом в «Голден Стэйт Уорриорз».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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