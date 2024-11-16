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«Лейкерс» победили «Сан-Антонио» в НБА, у Леброна Джеймса — четвёртый трипл-дабл подряд

«Лейкерс» победили «Сан-Антонио» в НБА, у Леброна Джеймса — четвёртый трипл-дабл подряд
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В ночь с 15 на 16 ноября мск на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:115.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Касл - 22, Васселл - 15, Джонсон - 12, Пол - 11, Шампани - 10, Барнс - 8, Коллинс - 6, Брэнэм - 3, Уэсли, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Ривз - 19, Джеймс - 15, Кнехт - 14, Расселл - 13, Кристи - 11, Винсент - 6, Колоко - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис, Траоре

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский центровой Энтони Дэвис, набравший дабл-дабл из 40 очков, 12 подборов и 2 передач, а также американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 15 очков, 16 подборов и 12 передач. Для Леброна этот матч стал четвёртым кряду с трипл-даблом. Ранее он оформил его с «Мемфис Гриззлис», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфией».

В составе гостей самыми результативными игроками стали французский центровой Виктор Вембаньяма, сделавший дабл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 5 передач, а также американский защитник Стефон Касл, набравший 22 очка, сделавший 2 подбора и 5 передач.

«Лейкерс» следующий матч проведёт в гостях с «Нью Орлеан» 17 ноября. «Сан-Антонио» встретится в гостях с «Даллас Маверикс» так же 17 ноября.

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