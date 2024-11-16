Леброн оформил четвёртый трипл-дабл подряд. Это очередной рекорд для Джеймса

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:115.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 15 очков (6 из 12 с игры, где и 1 из 4 — трёхочковые), 16 подборов и 12 результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+3».

Примечательно, что для Леброна Джеймса это четвёртый трипл-дабл подряд. Более того, это самая продолжительная серия в карьере 39-летнего баскетболиста.