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Леброн оформил четвёртый трипл-дабл подряд. Это очередной рекорд для Джеймса

Леброн оформил четвёртый трипл-дабл подряд. Это очередной рекорд для Джеймса
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:115.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Касл - 22, Васселл - 15, Джонсон - 12, Пол - 11, Шампани - 10, Барнс - 8, Коллинс - 6, Брэнэм - 3, Уэсли, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Ривз - 19, Джеймс - 15, Кнехт - 14, Расселл - 13, Кристи - 11, Винсент - 6, Колоко - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис, Траоре

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 15 очков (6 из 12 с игры, где и 1 из 4 — трёхочковые), 16 подборов и 12 результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+3».

Примечательно, что для Леброна Джеймса это четвёртый трипл-дабл подряд. Более того, это самая продолжительная серия в карьере 39-летнего баскетболиста.

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