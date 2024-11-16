Легенда НБА появился на бое между Майком Тайсоном и Джейком Полом

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, член Зала славы баскетбола Шакил О’Нил появился на боксёрском поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

Фото: Кадр из трансляции

На счету Майка Тайсона 50 побед, из которых 44 были одержаны нокаутом, и всего шесть поражений. Пол за время карьеры в боксе принял участие в 11 поединках, одержав в них 10 побед и потерпев одно поражение.

52-летний О’Нил – 15-кратный участник Матча всех звёзд НБА, дважды в карьере становился лучшим бомбардиром НБА, 14 раз отбирался в символическую сборную по итогам сезона, а также становился самым ценным игроком лиги в 2000 году.