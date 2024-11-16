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Звезда НБА обновил рекорд результативности в сезоне-2024/2025, набрав 60 очков

Звезда НБА обновил рекорд результативности в сезоне-2024/2025, набрав 60 очков
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Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» набрал 60 очков, тем самым обновив рекорд результативности в сезоне-2024/2025, который ранее принадлежал Яннису Адетокунбо (59 очков).

Победу в матче между «Сакраменто» и «Миннесотой» одержали «волки». Игра завершилась со счётом 130:126 (ОТ).

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 130
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Фокс - 60, Сабонис - 23, Мюррэй - 14, Макдермотт - 8, Лайлз - 7, Маклафлин - 5, Хаертер - 4, Эллис - 3, Лень - 2, Джонс, Джонс, Джонс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 26, Рид - 16, Макдэниелс - 14, Конли - 14, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза

Помимо 60 очков, Фокс добавил в свой актив семь передач, три подбора и три перехвата за 44 минуты на паркете. В составе «Тимбервулвз» самым результативным игроком стал Энтони Эдвардс, набравший 36 очков, сделавший пять подборов и две передачи.

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