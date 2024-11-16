Звезда НБА обновил рекорд результативности в сезоне-2024/2025, набрав 60 очков

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» набрал 60 очков, тем самым обновив рекорд результативности в сезоне-2024/2025, который ранее принадлежал Яннису Адетокунбо (59 очков).

Победу в матче между «Сакраменто» и «Миннесотой» одержали «волки». Игра завершилась со счётом 130:126 (ОТ).

Помимо 60 очков, Фокс добавил в свой актив семь передач, три подбора и три перехвата за 44 минуты на паркете. В составе «Тимбервулвз» самым результативным игроком стал Энтони Эдвардс, набравший 36 очков, сделавший пять подборов и две передачи.