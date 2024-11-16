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ДеАарон Фокс стал пятым игроком в истории НБА, набравшим 60 очков в проигранном матче

ДеАарон Фокс стал пятым игроком в истории НБА, набравшим 60 очков в проигранном матче
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Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс стал пятым разыгрывающим в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим 60 очков в матче, проигранном его командой.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» Фокс набрал 60 очков, сделал семь передач, три подбора и три перехвата, проведя на паркете 44 минуты. «Короли» уступили «волкам» в овертайме со счётом 126:130 (ОТ).

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 130
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Фокс - 60, Сабонис - 23, Мюррэй - 14, Макдермотт - 8, Лайлз - 7, Маклафлин - 5, Хаертер - 4, Эллис - 3, Лень - 2, Джонс, Джонс, Джонс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 26, Рид - 16, Макдэниелс - 14, Конли - 14, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза

Другими четырьмя игроками, которые набрали 60 очков в матче, но проиграли его, являются Стефен Карри, Дэмьен Лиллард, Кемба Уокер, Джейлен Брансон.

На данный момент «Сакраменто» занимает девятое место в Западной конференции, а «Миннесота» находится на восьмой строчке.

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