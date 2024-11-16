ДеАарон Фокс стал пятым игроком в истории НБА, набравшим 60 очков в проигранном матче

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс стал пятым разыгрывающим в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим 60 очков в матче, проигранном его командой.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» Фокс набрал 60 очков, сделал семь передач, три подбора и три перехвата, проведя на паркете 44 минуты. «Короли» уступили «волкам» в овертайме со счётом 126:130 (ОТ).

Другими четырьмя игроками, которые набрали 60 очков в матче, но проиграли его, являются Стефен Карри, Дэмьен Лиллард, Кемба Уокер, Джейлен Брансон.

На данный момент «Сакраменто» занимает девятое место в Западной конференции, а «Миннесота» находится на восьмой строчке.