Результаты игрового дня НБА 16 ноября, турнирная таблица

В ночь с 15 на 16 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025, в рамках которого прошли матчи Кубка НБА. Всего было запланировано 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех завершившихся встреч.

«Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» — 95:99.

«Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс» — 98:86.

«Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 111:124.

«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 129:117.

«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 124:122.

«Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 144:126.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:120.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 101:94.

«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:104.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз» — 99:83.

«Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:130.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 123:118.

Стоит отметить, что разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс в матче с «Миннесотой» набрал 60 очков, тем самым обновив рекорд результативности в сезоне-2024/2025, который ранее принадлежал Яннису Адетокунбо (59 очков).