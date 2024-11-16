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Результаты игрового дня НБА 16 ноября

Результаты игрового дня НБА 16 ноября, турнирная таблица
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В ночь с 15 на 16 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025, в рамках которого прошли матчи Кубка НБА. Всего было запланировано 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

«Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» — 95:99.
«Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс» — 98:86.
«Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 111:124.
«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 129:117.
«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 124:122.
«Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 144:126.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:120.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 101:94.
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:104.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз» — 99:83.
«Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:130.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 123:118.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
95 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Торонто Рэпторс: Пёлтль - 25, Барретт - 22, Дик - 16, Агбаджи - 9, Баттл - 9, Митчелл - 5, Шид - 4, Фернанду - 3, Буше - 2, Могбо, Куикли, Темпл
Детройт Пистонс: Бисли - 20, Каннингем - 15, Айви - 14, Дюрен - 12, Харрис - 11, Холланд - 10, Мур - 8, Сассер - 6, Стюарт - 3, Рид, Суидер, Дженкинс
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
98 : 86
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Вагнер - 31, Саггс - 19, Вагнер - 14, Айзек - 11, Колдуэлл-Поуп - 8, Да Силва - 6, Блэк - 4, Ховард - 3, Битадзе - 2, Хьюстан, Джозеф, Харрис, Энтони
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 29, Эмбиид - 20, Джордж - 13, Убре - 5, Лоури - 4, Ябуселе - 4, Мартин - 3, Мартин - 3, Драммонд - 2, Гордон - 2, Даутин - 1, Джексон, Каунсил, Бона
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 124
Майами Хит
Майами
Индиана Пэйсерс: Топпин - 21, Халибёртон - 18, Макконнелл - 14, Сиакам - 14, Уокер - 11, Тёрнер - 9, Матурин - 8, Шиппард - 8, Джексон - 6, Фриман - 2, Нембард, Фёрфи, Джонсон, Несмит
Майами Хит: Адебайо - 30, Хироу - 20, Лав - 15, Хайсмит - 14, Йович - 11, Розир - 10, Жакез-мл. - 10, Робинсон - 8, Ричардсон - 6, Уэр, Ларссон, Смит, Бёркс, Батлер, Брайант
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
129 : 117
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Атланта Хоукс: Дэниэлс - 25, Хантер - 22, Джонсон - 18, Янг - 18, Оконгву - 13, Мэтьюз - 12, Рисашер - 11, Капела - 10, Уоллес, Родди, Гуйе, Нэнс
Вашингтон Уизардс: Кузма - 24, Пул - 22, Сарр - 20, Кисперт - 16, Джордж - 13, Кулибали - 9, Каррингтон - 7, Валанчюнас - 6, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Холмс, Багли III
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 122
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Брансон - 37, Ануноби - 25, Бриджес - 22, Харт - 14, Пэйн - 10, Хукпорти - 7, Дадье - 5, Симс - 4, Топпин, Макбрайд, Колек, Таунс, Райан
Бруклин Нетс: Томас - 43, Джонсон - 17, Финни-Смит - 15, Шрёдер - 14, Уильямс - 9, Джонсон - 7, Уилсон - 6, Клауни - 5, Симмонс - 4, Милтон - 2, Цуй, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
144 : 126
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 37, Гарлэнд - 29, Аллен - 24, ЛеВерт - 22, Ньянг - 14, Джером - 7, Уэйд - 5, Окоро - 4, Томпсон - 2, Портер, Тор, Тайсон, Траверс
Чикаго Буллз: Уайт - 29, Вучевич - 25, Уильямс - 17, Досунму - 15, Бузелис - 9, Лавин - 8, Смит - 6, Терри - 6, Гидди - 5, Филлипс - 4, Дуарте - 2, Картер, Крэйг, Хортон-Такер, Лидделл
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Касл - 22, Васселл - 15, Джонсон - 12, Пол - 11, Шампани - 10, Барнс - 8, Коллинс - 6, Брэнэм - 3, Уэсли, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Ривз - 19, Джеймс - 15, Кнехт - 14, Расселл - 13, Кристи - 11, Винсент - 6, Колоко - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис, Траоре
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
101 : 94
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 29, Бостон - 19, Мёрфи - 17, Грин - 9, Ноуэлл - 7, Мисси - 6, Робинсон-Эрл - 6, Джемисон - 6, Кэйн - 2, Тайс, Ривз, Хоукинс
Денвер Наггетс: Портер - 24, Уотсон - 18, Маррей - 16, Браун - 15, Шарич - 9, Строутер - 5, Уэстбрук - 5, Чанчар - 2, Тайсон, Джордан, Холл, Ннаджи, Александер
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
125 : 104
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Смит II - 28, Ванвлит - 18, Брукс - 17, Исон - 17, Шенгюн - 16, Томпсон - 12, Грин - 8, Холидей - 6, Тэйт - 3, Ландейл, Адамс, Шеппард, Грин, Маквей
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 21, Портер - 15, Данн - 13, Миллер - 11, Коффи - 10, Пауэлл - 8, Хиланд - 7, Зубац - 6, Браун - 5, Джонс - 4, Мэнн - 2, Джонс - 2, Батюм
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
99 : 83
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Дорт - 15, Уильямс - 14, Джо - 11, Уиггинс - 8, Дженг - 7, Митчелл - 7, Уоллес - 5, Джонс - 2, Уильямс - 2, Флаглер, Леонс
Финикс Санз: Окоги - 15, Букер - 12, О'Нил - 11, Данн - 9, Моррис - 9, Джонс - 7, Игодаро - 6, Ли - 5, Бол - 5, Нуркич - 4, Bridges, Пламли, Вашингтон Мл.
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 130
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Фокс - 60, Сабонис - 23, Мюррэй - 14, Макдермотт - 8, Лайлз - 7, Маклафлин - 5, Хаертер - 4, Эллис - 3, Лень - 2, Джонс, Джонс, Джонс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 26, Рид - 16, Макдэниелс - 14, Конли - 14, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 18, Муди - 14, Уиггинс - 13, Грин - 13, Карри - 13, Подзиемски - 11, Джексон-Дэвис - 9, Куминга - 8, Андерсон - 8, Уотерс III - 8, Луни - 6, Пэйтон II - 2, Спенсер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 32, Бейн - 18, Уэллс - 16, Иди - 14, Уильямс Мл. - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 7, Альдама - 4, Пиппен Мл. - 3, Кеннард - 2, Кларк - 2, Хафф - 2, Кончар

Стоит отметить, что разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс в матче с «Миннесотой» набрал 60 очков, тем самым обновив рекорд результативности в сезоне-2024/2025, который ранее принадлежал Яннису Адетокунбо (59 очков).

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