Игрок «Клипперс» толкнул соперника в лицо в матче НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Деррик Джонс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации толкнул в лицо игрока «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса.

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Во время одной из атак Джонс и Брукс боролись за подбор, а Диллон во время прыжка оттолкнул рукой Деррика. Это действие не понравилось игроку «Клипперс», после чего началась словесная перепалка. В итоге Джонс толкнул в лицо соперника, за что получил технический фол.

Матч завершился победой «Хьюстона» со счётом 125:104. Самым результативным игроком встречи стал Джабари Смит, набравший 28 очков, сделавший 11 подборов и две передачи.