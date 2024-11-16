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Игрок «Клипперс» толкнул соперника в лицо в матче НБА

Игрок «Клипперс» толкнул соперника в лицо в матче НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Деррик Джонс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации толкнул в лицо игрока «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во время одной из атак Джонс и Брукс боролись за подбор, а Диллон во время прыжка оттолкнул рукой Деррика. Это действие не понравилось игроку «Клипперс», после чего началась словесная перепалка. В итоге Джонс толкнул в лицо соперника, за что получил технический фол.

Матч завершился победой «Хьюстона» со счётом 125:104. Самым результативным игроком встречи стал Джабари Смит, набравший 28 очков, сделавший 11 подборов и две передачи.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
125 : 104
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Смит II - 28, Ванвлит - 18, Брукс - 17, Исон - 17, Шенгюн - 16, Томпсон - 12, Грин - 8, Холидей - 6, Тэйт - 3, Ландейл, Адамс, Шеппард, Грин, Маквей
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 21, Портер - 15, Данн - 13, Миллер - 11, Коффи - 10, Пауэлл - 8, Хиланд - 7, Зубац - 6, Браун - 5, Джонс - 4, Мэнн - 2, Джонс - 2, Батюм
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