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«Наименьшее, что я хочу делать». Тренер «Лейкерс» не хотел давать интервью

«Наименьшее, что я хочу делать». Тренер «Лейкерс» не хотел давать интервью
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик не особенно хотел давать интервью в перерыве матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во время общения Редик сказал: «Я буду с вами честен, наименьшее, что я хочу делать сейчас, так это разговаривать с вами двумя. Мне не особо нравятся эти два джентльмена».

Редик ранее работал на ESPN в качестве комментатора и аналитика, поэтому в шутку сказал, что не хочет разговаривать с теми, кто работал на матче «Лейкерс» – «Спёрс».

Отметим, что «Лейкерс» победили со счётом 120:115. Леброн Джеймс оформил четвёртый трипл-дабл подряд – 15 очков, 16 подборов и 12 передач, а Энтони Дэвис записал на свой счёт 40 очков и 12 подборов.

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