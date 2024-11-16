Видео: звезда «Никс» пытался подраться с игроком «Нетс» после грубого толчка

Форвард «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби чуть было не подрался с игроком «Бруклин Нетс» Дорианом Финни-Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ануноби оббегал заслон, который поставил Финни-Смит, но игрок «Бруклина» вдруг решил оттолкнуть от себя двумя руками баскетболиста «Нью-Йорка», тем самым повалив О Джи на паркет. Разгневанный Ануноби полез на соперника, но между ними оказались судьи и другие игроки матча, быстро урегулировав ситуацию.

«Нью-Йорк» одержал победу над «Бруклином» со счётом 124:122.