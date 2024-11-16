Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Астана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: звезда «Никс» пытался подраться с игроком «Нетс» после грубого толчка

Видео: звезда «Никс» пытался подраться с игроком «Нетс» после грубого толчка
Комментарии

Форвард «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби чуть было не подрался с игроком «Бруклин Нетс» Дорианом Финни-Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ануноби оббегал заслон, который поставил Финни-Смит, но игрок «Бруклина» вдруг решил оттолкнуть от себя двумя руками баскетболиста «Нью-Йорка», тем самым повалив О Джи на паркет. Разгневанный Ануноби полез на соперника, но между ними оказались судьи и другие игроки матча, быстро урегулировав ситуацию.

«Нью-Йорк» одержал победу над «Бруклином» со счётом 124:122.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 122
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Брансон - 37, Ануноби - 25, Бриджес - 22, Харт - 14, Пэйн - 10, Хукпорти - 7, Дадье - 5, Симс - 4, Топпин, Макбрайд, Колек, Таунс, Райан
Бруклин Нетс: Томас - 43, Джонсон - 17, Финни-Смит - 15, Шрёдер - 14, Уильямс - 9, Джонсон - 7, Уилсон - 6, Клауни - 5, Симмонс - 4, Милтон - 2, Цуй, Мартин
Сейчас читают:
«Боюсь за свою жизнь». Крик души отчаявшегося баскетболиста. НБА в шоке
«Боюсь за свою жизнь». Крик души отчаявшегося баскетболиста. НБА в шоке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android