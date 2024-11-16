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17:00 Мск
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Единая лига: расписание матчей 16 ноября

Единая лига: расписание матчей 16 ноября
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Сегодня, 16 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 16 ноября:

17:00 мск — ЦСКА — «Астана».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Астана
Астана
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Армейцы возглавляют Единую лигу в сезоне-2024/2025. За 13 проведённых матчей они одержали 12 побед. Казахстанский клуб является единственным коллективом в нынешнем розыгрыше, которой ни разу не побеждал. У «Астаны» 14 поражений и последнее место в таблице. В начале сезона «Астана» на домашней площадке уступила ЦСКА со счётом 48:91.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица
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