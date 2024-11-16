Единая лига: расписание матчей 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 16 ноября:

17:00 мск — ЦСКА — «Астана».

Армейцы возглавляют Единую лигу в сезоне-2024/2025. За 13 проведённых матчей они одержали 12 побед. Казахстанский клуб является единственным коллективом в нынешнем розыгрыше, которой ни разу не побеждал. У «Астаны» 14 поражений и последнее место в таблице. В начале сезона «Астана» на домашней площадке уступила ЦСКА со счётом 48:91.