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Мэджик Джонсон — о поединке Тайсона и Пола: не лучший бой для истории бокса

Мэджик Джонсон — о поединке Тайсона и Пола: не лучший бой для истории бокса
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Легендарный американский баскетболист и пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он провёл всю свою карьеру, Мэджик Джонсон отреагировал на прошедший 16 ноября поединок прославленного боксёра Майка Тайсона и популярного спортивного блогера Джейка Пола.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Просто грустно. Я выключил трансляцию, потому что больше не мог смотреть. Грустно видеть Майка Тайсона таким, потому что я ходил на каждый бой Тайсона. Сегодняшний бой был не лучшим для истории бокса», — написал Джонсон в социальных сетях.

Джейк Пол одержал победу единогласным решением судей над легендарным 58-летним чемпионом прошлых лет Майком Тайсоном.

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