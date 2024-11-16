Мэджик Джонсон — о поединке Тайсона и Пола: не лучший бой для истории бокса

Легендарный американский баскетболист и пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он провёл всю свою карьеру, Мэджик Джонсон отреагировал на прошедший 16 ноября поединок прославленного боксёра Майка Тайсона и популярного спортивного блогера Джейка Пола.

«Просто грустно. Я выключил трансляцию, потому что больше не мог смотреть. Грустно видеть Майка Тайсона таким, потому что я ходил на каждый бой Тайсона. Сегодняшний бой был не лучшим для истории бокса», — написал Джонсон в социальных сетях.

Джейк Пол одержал победу единогласным решением судей над легендарным 58-летним чемпионом прошлых лет Майком Тайсоном.