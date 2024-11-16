Энтони Эдвардс показал неприличный жест в матче НБА

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс показал неприличный жест в матче, который проходил в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фото: Кадр из трансляции

«Миннесота» одержала победу над «Сакраменто» в овертайме со счётом 130:126 (ОТ). 23-летний Эдвардс набрал 36 очков, сделал пять подборов и две передачи. Разыгрывающий «королей» ДеАарон Фокс обновил рекорд результативности в сезоне-2024/2025, записав на свой счёт 60 очков. Ранее достижение принадлежало Яннису Адетокунбо, который в матче с «Детройт Пистонс» набрал 59 очков.

На данный момент «Миннесота» занимает седьмое место в Западной конференции.