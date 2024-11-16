Энтони Эдвардс стал автором весомого достижения в истории НБА

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал обладателем весомого достижения в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче с «Сакраменто Кингз» Эдвардс реализовал шесть точных бросков с трёхочковой дистанции, тем самым став самым молодым игроком в лиге, кто реализовал 850 «трёшек». Этой информацией поделился статистический портал StatMamba в социальной сети X (ранее Twitter).

«Миннесота» одержала победу над «Сакраменто» в овертайме со счётом 130:126 (ОТ). 23-летний Эдвардс набрал 36 очков, сделал пять подборов и две передачи. Разыгрывающий «королей» ДеАарон Фокс обновил рекорд результативности в сезоне-2024/2025, записав на свой счёт 60 очков.